Il nuovo Telepass Sempre è già in promozione: ricevi 6 mesi gratis e cashback sui pedaggi

Viaggiare senza pensieri e con un risparmio garantito? Ora è possibile. Telepass ha lanciato una nuova promozione per i nuovi clienti che scelgono di abbonarsi al nuovissimo piano Telepass Sempre entro il 5 maggio: ben 6 mesi di abbonamento gratuito e cashback del 50% sui pedaggi autostradali.

Tutti i dettagli della promozione Telepass

Con Telepass Sempre puoi ottenere:

6 mesi di abbonamento a canone ZERO , poi solo 3,90 euro al mese

di abbonamento a canone , poi solo 3,90 euro al mese 50% di cashback sui pedaggi in Italia per 3 mesi , utilizzando il codice promozionale fornito in fase di attivazione (fino a un massimo di 25 euro)

sui pedaggi in Italia , utilizzando il codice promozionale fornito in fase di attivazione (fino a un massimo di 25 euro) Tutti i servizi di mobilità inclusi per viaggiare senza pensieri

Ma attenzione: l’offerta è valida solo fino al 5 maggio 2025 ed è riservata ai nuovi clienti che non sono stati abbonati negli ultimi 30 giorni. Per approfittare del cashback, dovrai inserire il codice promo CBPED25 entro 7 giorni dall’attivazione.

Telepass Sempre: tutti i servizi inclusi

Telepass non è solo pedaggi! Il servizio include oltre 20 opzioni di mobilità. Con il servizio Strisce Blu paghi solo la sosta direttamente in app, senza costi aggiuntivi. Per il rifornimento carburante, bastano pochi click per pagare presso le stazioni abilitate. Se hai un’auto elettrica, puoi ricaricarla comodamente dall’app. Anche il pagamento del bollo auto diventa immediato e senza stress.

In generale, Telepass Sempre include questi servizi: Autostrada, strisce blu, Area C Milano, Parcheggi Convenzionati, Vignette elettroniche, Traghetto Messina, Carburante, Ricarica Elettrica, Bollo, Revisione, PagoPA, Mezzi Pubblici, carburante, ricarica elettrica, bollo, corsia preferenziale per Autostrade, Parcheggi e Aeroporti in tutta Italia.

Oltre al risparmio garantito dai 6 mesi di canone gratuito e dal 50% di cashback sui pedaggi, con Telepass Sempre hai accesso rapido ai caselli senza fermarti, che è anche la natura del servizio. Le tue transazioni e i tuoi dati personali sono sempre protetti con i più alti standard di sicurezza. Inoltre, puoi contare su un ecosistema completo dei già citati servizi di mobilità.

Ricorda: hai tempo fino al 5 maggio per approfittare della promozione Telepass! Abbonati al servizio online e ricevi subito 6 mesi di canone azzerato e il 50% di cashback sui pedaggi.