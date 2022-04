Deathloop sarà tra i primi giochi gratis PS5 del nuovo PS Plus?

Il lancio del nuovo PlayStation Plus è previsto per il mese di giugno 2022. Gli appassionati sono in attesa di sapere quali saranno i giochi PS4 e PS5 inclusi nei tagli di abbonamento più alti, che permetteranno di accedere ad un catalogo di titoli scaricabili senza costi aggiuntivi.

Ad oggi, tra i primi giochi confermati ci sono Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. A questi però pare che si aggiungerà Deathloop, grazie ad un accordo stretto con Microsoft.

Deathloop PS5 in esclusiva temporale su PS Plus Premium e poi anche su Game Pass?

Deathloop è stato lanciato nel settembre 2021 in esclusiva per PC e PlayStation 5. Il gioco, sviluppato da Arkane e pubblicato da Bethesda, è frutto di un accordo stretto tra il publisher e Sony prima che questo venisse acquisito da Microsoft. Anche a fusione formalizzata, la casa di Xbox ha deciso di rispettare gli accordi, lasciando che il titolo arrivasse in esclusiva di almeno un anno su PS5.

Ora, stando ad una nuova indiscrezione, pare che l'accordo sia stato ampliato includendo anche il nuovo PlayStation Plus. Sembra infatti che le due compagnie si siano accordate per rendere Deathloop un titolo incluso nel catalogo del PS Plus Premium: non è ancora chiaro per quanto tempo, ma pare che ad esclusiva conclusa il gioco arriverà poi anche sul PS Plus base e su Xbox Game Pass.

L'informazione non è stata per il momento confermata né da Sony né da Microsoft: se è vero, comunque, non dovremo attendere molto per scoprirlo dato che il prossimo mese la compagnia giapponese dovrebbe svelare il primo catalogo completo del suo rinnovato servizio in abbonamento.