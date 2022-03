Il nuovo PlayStation Plus è UFFICIALE: costi e info sul Game Pass di Sony

Il PlayStation Spartacus è ufficiale: la rivoluzione dei servizi in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 è stata confermata dalla compagnia giapponese sul blog ufficiale. Nessun cambio di nome però: si chiamerà ancora PlayStation Plus proponendo, come da indiscrezioni, tre livelli di abbonamento diversi che porteranno ad una fusione con il catalogo di PlayStation Now, che di fatto sparirà come servizio singolo.

Il lancio del “nuovo” PlayStation Plus è previsto a giugno 2022. Scopriamo di seguito come sarà strutturato, come funzionerà e soprattutto a che costi.

Nuovo PlayStation Plus: prezzo e dettagli del servizio in abbonamento in stile Game Pass per PS4 e PS5

Come avevano anticipato le indiscrezioni, quello che era precedentemente noto come PlayStation Spartacus sarà suddiviso in tre diversi livelli che avranno costi e un'offerta differente:

PS Plus Essential : offrirà gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come due giochi scaricabili al mese, sconti esclusivi, archiviazione nel cloud per i giochi salvati e accesso al multigiocatore online. Il prezzo sarà di 8,99€ al mese , 24,99€ ogni tre mesi e 59,99€ all'anno. È praticamente il Plus attuale

: offrirà gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come due giochi scaricabili al mese, sconti esclusivi, archiviazione nel cloud per i giochi salvati e accesso al multigiocatore online. Il prezzo sarà di , 24,99€ ogni tre mesi e 59,99€ all'anno. È praticamente il Plus attuale PS Plus Extra : le cose cambiano con il taglio “Extra” che oltre a tutti i vantaggi del piano base offrirà un catalogo che includerà fino a 400 giochi PS4 e PS5 , inclusi grandi successi PlayStation Studios e di terze parti. I giochi potranno essere scaricati sulla propria console. Il prezzo sarà di 13,99€ al mese , 39,99€ ogni tre mesi e 99,99€ all'anno.

: le cose cambiano con il taglio “Extra” che oltre a tutti i vantaggi del piano base offrirà un catalogo che includerà , inclusi grandi successi PlayStation Studios e di terze parti. I giochi potranno essere scaricati sulla propria console. Il prezzo sarà di , 39,99€ ogni tre mesi e 99,99€ all'anno. PS Plus Premium: il tier più alto, che include tutti i vantaggi di Essential ed Extra, aggiungendo tuttavia altri 340 giochi tra cui titoli per PS3 disponibili in streaming nel cloud e un catalogo di grandi classici PS1, PS2 e PSP sia in streaming che tramite download. Inoltre, saranno disponibili anche delle versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Il prezzo sarà di 16,99€ al mese, 49,99€ ogni tre mesi e 119,99€ all'anno.

Al momento del lancio, potremo trovare giochi del calibro di Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. La raccolta verrà aggiornata regolarmente come accade su Xbox Game Pass.

Ulteriori informazioni arriveranno nelle settimane a venire. L'obiettivo è completare il debutto del nuovo PlayStation Plus in tutto il mondo entro la fine del primo semestre 2022, dunque prima del 30 giugno.