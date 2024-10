Dash, Swiffer, Finish, Lenor e altri: pulizie PREMIUM, mega sconti su Amazon

Maxi scorte di prodotti premium per la casa, direttamente su Amazon. Occasioni Dash, Swiffer, Finish, Lenor e non solo: dai un’occhiata a prendi quello che ti serve adesso. Sii veloce però: sono opportunità disponibili per un periodo limitato.

Pril, brillantante per lavastoviglie da 500 ml a 2,65€.

Cura lavastoviglie Finish, 3 confezioni da 250 ml a 8,97€.

Lenor, profumatore per vestiti da 500 ml a 9,99€.

Fabouloso, ammorbidente per lavatrice concentrato (fino a 224 lavaggi, 4 confezioni) a 11,96€.

Swiffer, kit scopa con 2 panni lavapavimenti e 4 panni asciutti a 12,99€.

Lenor, ammorbidente concentrato (200 lavaggi, 4 confezioni) a 15,99€.

Swiffer Dry, confezione da 120 panni catturapolvere a 19,99€.

Finish Ultimate Infinity Shin, 80 capsule, a 25,43€.

Dash detersivo salva colore (fino a 104 lavaggi) a 25,49€.

Swiffer, piumini catturapolvere (kit da 45 unità) a 27,99€.

Dash Pods, confezione da 116 lavaggi, tipologia “Classica” a 29,99€.

Fairy, pastiglie per lavastoviglie con brillantante incluso (248 capsule) a 39,99€.

Approfitta adesso delle maxi scorte Amazon sui prodotti dei migliori marchi come Dash, Swiffer, Lenor e non solo. Prezzi super convenienti, acquisto con un click e consegna direttamente a casa! Sii veloce però: sono occasioni a tempo limitato.