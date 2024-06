Da Samsung inizia un'estate tutta tech: ecco le migliori offerte

In linea con i tempi, visto che quest’anno il solstizio è arrivato con un giorno di anticipo, Samsung ha dato il via a un’estate tutta tech, la nuova campagna estiva con al centro tantissime offerte. Noi nell’articolo di oggi ci concentreremo soltanto sugli articoli delle categorie smartphone e wearable, ma le proposte riguardano anche altre sezioni, come Tablet e PC, TV e Audio, Elettrodomestici e Monitor.

Ecco il link alla pagina generale della nuova campagna promozionale di Samsung, pensata appositamente per l’estate. Le offerte, che iniziano da oggi, resteranno valide fino al 28 luglio o esaurimento scorte.

Le migliori offerte della campagna estiva di Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB Titanium Orange a 1.859 euro: ricevi 200 euro di Cashback + 5% di sconto a carrello

a 1.859 euro: ricevi 200 euro di Cashback + 5% di sconto a carrello Samsung Galaxy S24+ 256 GB Onyx Black a 1.189 euro: ricevi 150 euro di Cashback + 5% di sconto a carrello

a 1.189 euro: ricevi 150 euro di Cashback + 5% di sconto a carrello Samsung Galaxy S23 256 GB Phantomblack a 769 euro: ricevi 100 euro di Cashback + 5% di sconto a carrello

a 769 euro: ricevi 100 euro di Cashback + 5% di sconto a carrello Samsung Galaxy A55 5G 256 GB Awesomeiceblue a 509,90 euro: battery pack in regalo +5% di sconto a carrello

a 509,90 euro: battery pack in regalo +5% di sconto a carrello Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Black a 329 euro: 5% di sconto su Samsung Shop App

a 329 euro: 5% di sconto su Samsung Shop App Samsung Galaxy Watch 6 40 mm Gold a 249 euro: 5% di sconto su Samsung Shop App

a 249 euro: 5% di sconto su Samsung Shop App Samsung Galaxy Buds2 Pro Graphite a 149 euro: 5% di sconto su Samsung Shop App

a 149 euro: 5% di sconto su Samsung Shop App Samsung Galaxy Buds FE Graphite a 79 euro: 5% di sconto su Samsung Shop App

Fino all’11 luglio è inoltre possibile ricevere un extra sconto a carrello del 5% acquistando due prodotti appartenenti all’ecosistema Galaxy. Il medesimo sconto è riservato ai prodotti appartenenti alle categorie Mobile (eccetto il Galaxy Book4 Edge), TV e Audio, Elettrodomestici e Monitor PC: il termine ultimo per usufruirne è il 26 giugno.

Per visualizzare tutte le offerte dell’estate Samsung, vai su questa pagina del sito ufficiale.