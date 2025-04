Pixel Watch 3 e Watch 2: nuovo aggiornamento con funzionalità anti truffa

La funzione di rilevamento delle truffe, introdotta per la prima volta sugli smartphone Pixel 9 nel mese di marzo, sta raggiungendo anche i dispositivi indossabili di Google.

Pixel Watch 3 e Watch 2 hanno iniziato a ricevere questa novità grazie ad un aggiornamento a sorpresa che Google sta distribuendo dallo scorso 7 aprile. Il servizio Scam detection permette di identificare potenziali tentativi di truffa in chiamate o messaggi, analizzando schemi di conversazione comuni utilizzati dai malintenzionati.

Come funziona Scam detection su Pixel Watch 3 e Watch 2

Il sistema sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere attività sospette che potrebbero sfuggire all’attenzione dell’utente. Tuttavia, c’è una limitazione importante: per utilizzare il rilevamento delle truffe sui Pixel Watch 3 e Watch 3 è necessario possedere uno smartphone Pixel 9 o modelli successivi. Anche se gli orologi di Big G supportano l’abbinamento con qualsiasi telefono Android, compresi i Pixel più vecchi, la funzione richiede specificamente la potenza di calcolo del Pixel 9, che si basa su Gemini Nano, un modello avanzato di intelligenza artificiale. Questo rappresenta un salto rispetto alla versione precedente disponibile sul Pixel 8, che utilizzava invece l’apprendimento automatico direttamente sul dispositivo.

Un altro aspetto da considerare è che il rilevamento delle truffe non funziona tramite connessione LTE, anche se i Pixel Watch 3 e 2 supportano questa tecnologia. Per cui, Scam detection si attiva solo quando l’orologio è collegato allo smartphone tramite Bluetooth. Questo potrebbe limitare l’utilizzo della funzionalità in alcune situazioni, soprattutto per coloro che si affidano in particolar modo alla connettività LTE.

Per ora, la disponibilità è limitata agli Stati Uniti e supporta esclusivamente la lingua inglese. Tuttavia, è probabile che Google decida di espandere a breve il servizio ad altre regioni e di introdurre il supporto per altre lingue. Va poi ricordato che, per attivare il rilevamento delle truffe sullo smartwatch, è necessario configurarlo prima sullo smartphone Pixel associato: l’impostazione può essere trovata nel menu delle impostazioni dell’app Telefono.