Samsung Galaxy S25 Edge disponibile al lancio solo in questi due mercati?

Il lancio ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge è ormai ad un passo: secondo le recenti indiscrezioni, il telefono ultrasottile dell’azienda sudcoreana arriverà il prossimo 13 maggio.

Tuttavia, almeno nelle fasi iniziali, la disponibilità del nuovo smartphone Samsung potrebbe essere limitata a soli due mercati: Corea del Sud e Cina.

Samsung Galaxy S25 Edge: per noi italiani ci sarà ancora da aspettare

Questa strategia ricorda la decisione precedentemente adottata nel caso del Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, lanciato l’anno scorso in questi due Paesi. Fortunatamente, però, il Galaxy S25 Edge non dovrebbe restare confinato a tali zone geografiche. Le previsioni suggeriscono che, dopo una prima distribuzione selettiva, il dispositivo verrà gradualmente esteso ad altri mercati globali.

In precedenza, era emerso che Samsung avrebbe prodotto fino a 3 milioni di unità del Galaxy S25 Edge, garantendo così un raggio d’azione molto più ampio. In vista del suo arrivo in Europa, il prezzo stimato si aggirerà intorno ai 1.249 euro. Per quanto riguarda la data di lancio, alcune voci avevano ipotizzato un annuncio per il 13 maggio. Tuttavia, secondo Ice Universe, che ha condiviso la notizia su Weibo, Samsung Galaxy S25 Edge sarà rilasciato alla fine di maggio.

Lo smartphone condivide molte caratteristiche con il resto della serie dei Galaxy S25. Equipaggiato con un display da 6,7 pollici, simile a quello del modello S25+, il dispositivo monta il potentissimo chip Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM. Inoltre, stando alle anticipazioni, potrebbe vantare una struttura in titanio, come quella del Galaxy S25 Ultra, garantendo robustezza ma senza compromettere l’eleganza e la leggerezza.

Con un design premium e specifiche tecniche di alto livello, Samsung Galaxy S25 Edge si posiziona come uno smartphone destinato a fare la differenza nella fascia dei top di gamma. Non resta che attendere quest’ultimo mese per scoprire ulteriori dettagli e capire come Samsung gestirà il lancio del dispositivo oltre i confini coreani e cinesi.