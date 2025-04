iPhone 17 Pro: questa funzione è ispirata al buon vecchio Samsung Galaxy S4

Cresce l’attesa per il lancio della serie iPhone 17, che porterà con sé anche il nuovo sistema operativo iOS 19, il tutto all’insegna del design rinnovato.

Tra le novità più chiacchierate di iOS 19, spunta una funzione che Samsung ha introdotto nel 2013 con il Galaxy S4: la registrazione video simultanea con la fotocamera anteriore e posteriore. Secondo il leaker Jon Prosser, questa modalità sarà un’esclusiva degli iPhone 17 Pro.

Una feature che, seppur comune su molti smartphone Android (anche di fascia economica), arriverà con estremo ritardo a bordo degli iPhone.

Quali sono le novità di iOS 19 per gli iPhone 17 di Apple

Come già sappiamo, iOS 19 porterà un deciso restyling per l’interfaccia utente degli iPhone 17 (e modelli compatibili). Contrariamente alle aspettative, che prospettavano molte similitudini con visionOS, le ultime build mostrano icone con angoli leggermente smussati, mantenendo una forma intermedia tra quadrato e cerchio. Questo cambiamento sarà visibile solo quando le icone verranno selezionate, garantendo una transizione graduale rispetto all’estetica attuale. Anche i cursori di luminosità e volume nella Control Center saranno più arrotondati, mentre alcune icone guadagneranno un effetto scintillante quando si inclina il dispositivo.

Un’altra novità importante di iOS 19 sarà “TabView”, una dock ridisegnata per le app di sistema come Musica, Telefono e TV. Apple potrebbe estendere questa funzionalità anche alle app di terze parti, garantendo maggiore coerenza nell’esperienza utente dei suoi iPhone. Piccoli cambiamenti riguarderanno anche l’app delle Impostazioni, con un toggle direttamente nella schermata principale, e Messaggi, che mostrerà un campo di ricerca posizionato in basso. Anche le animazioni diventeranno più fluide e dinamiche, ispirandosi probabilmente all’effetto visivo della Dynamic Island.

Va comunque ricordato che queste informazioni si basano su build preliminari e potrebbero esserci dei cambiamenti prima dell’annuncio ufficiale durante il WWDC. Pertanto, non è da escludere che la registrazione a doppia fotocamera venga estesa anche agli altri modelli di iPhone.