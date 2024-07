Da Rowenta un ventilatore a torre POTENTISSIMO: sconto 44% su Amazon

Rowenta, azienda leader nel settore dei piccoli elettrodomestici, ha sfoggiato ancora una volta la sua creatività e il suo savoir-faire con questo elegante ed efficiente ventilatore a torre. Urban Cool è un vero gioiellino di design, con il suo profilo ultra sottile che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di casa vostra, senza mai risultare ingombrante o fuori posto.

Adesso in super sconto su Amazon, puoi portarlo a casa risparmiando il 44% per un periodo limitatissimo: completate ora l’ordine per approfittarne, se è ancora disponibile. Spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Dietro questa bellissima estetica, nasconde una vera potenza di raffreddamento. Grazie al suo potente motore e alle 3 velocità regolabili, questo ventilatore vi regalerà una ventilazione fresca e piacevole in ogni angolo della stanza. Il flusso d’aria, che può essere direzionato fino a 120 gradi grazie all’oscillazione, garantisce una copertura ampia e uniforme, così da rinfrescarvi in modo veloce ed efficace.

Nonostante la sua forza, si distingue per la sua estrema silenziosità. Alla velocità minima, il rumore è di soli 46 decibel, praticamente impercettibile. Potrete quindi godere della freschezza senza essere disturbati dal fastidioso ronzio di un ventilatore troppo rumoroso.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la sua semplicità d’uso. Grazie al pratico telecomando, potrete regolare le impostazioni comodamente dal divano o dal vostro letto. E quando l’estate finirà, si riporrà facilmente in qualsiasi angolo, occupando pochissimo spazio grazie al suo design slim.

Ma la vera ciliegina sulla torta è il timer integrato, che vi permetterà di programmare l’accensione e lo spegnimento fino a 1,8 ore. Potrete quindi godervi la frescura senza preoccuparvi di sprechi energetici o di doverlo spegnere manualmente.

Insomma, Rowenta Urban Cool è davvero un must have per affrontare al meglio le calde giornate estive. Il suo design elegante, le sue prestazioni eccezionali e la sua estrema silenziosità lo rendono un vero e proprio alleato per il vostro benessere domestico. Non indugiate oltre e completate al volo l’ordine per avere questo ventilatore sensazionale con uno sconto pazzesco del 44% su Amazon. In questo momento, si porta a casa a 66€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.