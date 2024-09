iPhone 16 in offerta a sconto folle: attenzione alle false offerte

Dopo l’evento di Apple Glowtime di ieri, i nuovi iPhone 16 saranno in pre-order dal 13 settembre. Cogliendo l’occasione ghiotta, i cybercriminali stanno già diffondendo false offerte a sconti folli. Obiettivo di questi criminali sono gli utenti più impazienti che non vedono l’ora di ricevere il nuovo smartphone iOS tra le mani e se a un prezzo competitivo è ancora meglio.

Peccato però che si tratta di vere e proprie truffe online alle quali è meglio starci lontano. La tecnica è tanto semplice quanto infingarda. I cybercriminali hanno realizzato pagine con falsi pre-order, molto convincenti, con offerte interessanti e supporto tecnico. Peccato però che tutto quanto è falso, creato ad hoc per rubare denaro alle vittime che cadono nella trappola.

Poter acquistare il nuovo iPhone 16 con uno sconto del 40% è davvero una tentazione meravigliosa. Ecco come agiscono questi criminali, promettendo che l’utente che acquista sarà tra i primi ad avere tra le mani il nuovo modello di smartphone di Casa Cupertino. Una volta confermato in carrello il prodotto è possibile pagare anche con PayPal. Dopodiché viene generata una fattura fasulla con tanto di tasse e spese di spedizione, se non si superano i 1000 dollari di ordine, altrimenti sono gratuite.

iPhone 16 fa girare la testa degli utenti che cadono tra le braccia dei cybercriminali

La presentazione dei nuovi iPhone 16 all’evento di Apple sta facendo girare la testa a molti utenti. Queste emozioni li portano a confermare ordini su pagine web ed e-commerce fraudolenti, realizzati da cybercriminali per truffare le vittime che cadono nella trappola delle loro offerte. Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky, ha spiegato:

Come per la maggior parte dei nuovi dispositivi tecnologici, il lancio di iPhone 16 ha generato un grande clamore e i criminali informatici non tardano a sfruttarlo, quindi è proprio in questi momenti che i consumatori devono prestare più attenzione. Quando si fanno nuovi acquisti, è importante affidarsi ai siti ufficiali, diffidare delle offerte che sembrano troppo belle per essere vere e verificare sempre gli URL prima di condividere qualsiasi informazione personale. I truffatori puntano sul fatto che i più impazienti abbassino la guardia, quindi la prudenza è fondamentale.

Il nostro consiglio è acquistare questi prodotti da store ufficiali o e-commerce conosciuti, che garantiscono sicurezza e supporto non solo durante l’acquisto, ma anche post-vendita.