Quando un router di fascia media incontra un prezzo di fascia bassa, il router di fascia media diventa un'ottima opzione. Ecco perché il prezzo che oggi Amazon può fare per il router D-Link AC1200 è la tua occasione per rimettere ordine nella rete di casa e rispondere alle mutate esigenze degli ultimi mesi: 44,90 euro invece di 59,98 euro e si ricomincia al meglio.

D-Link AC1200, soluzione a molti problemi

Pensa a quanto sono cambiate le cose dall'ultima volta che avevi acquistato un router. Quanto gaming in più c'è in casa tua? Quante ore di streaming? E quante videochiamate in più? Molto probabilmente hai più dispositivi Alexa di prima e più strumenti connessi in generale, per non contare PC, tablet e smartphone. Se il router non è in grado di gestire tutte queste connessioni contemporanee e tutti questi flussi di dati in parallelo, il rischio è quello di una paralisi che può portare a soffocare le performance generali. Chi gioca si troverà con impossibili lag, chi è in videochiamata inizierà a sperimentare interruzioni, chi naviga si troverà fermo al palo. Non deve succedere: una casa connessa non può permetterselo. Ma la soluzione non è questione da nababbi: 44,90 euro e gran parte dei problemi scompare.

Cinque prese ethernet posteriori, quattro antenne per la miglior copertura possibile, il tutto racchiuso in una piccola ed essenziale scocca nera opaca. D-Link promette per l'AC1200 “Tecnologia Wireless AC Wave 2 con velocità wireless dual-band combinate fino a 1.200 Mbps, che offre connettività wireless incredibilmente veloce con portata e affidabilità maggiori” con con Advanced AC SmartBeam per la gestione ottimizzata della banda: i problemi legati alla contemporaneità delle richieste di dati non saranno più un problema e chi sta giocando non dovrà preoccuparsi di chi sta lavorando, chi sta ascoltando musica su Spotify o cos'altro.

Insomma, quando il prezzo scende del 25% hai una grossa occasione di fronte: non quella di risparmiare (non solo, almeno), ma quella di accedere a performance superiori per gestire necessità che non sono quelle che avevi fino a qualche mese fa. Tutto è cambiato e devono cambiare le strumentazioni usate. Bisogna spendere di più? Non necessariamente se sai cogliere al volo opportunità come questa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home