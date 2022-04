Cybersicurezza: in 7 giorni l'Italia ha subito 35 campagne malevole

La cybersicurezza è ormai diventato un tema sensibile a tutti. Chiunque naviga in internet, possiede uno o più indirizzi email, accede ai suoi social network o ha un account con il quale gestisce i suoi dispositivi dovrebbe proteggere la sua privacy e i suoi dati.

Infatti, in soli 7 giorni, il CERT-AGID, team impegnato nella tutela nazionale in ambito di cybersicurezza, ha registrato ben 35 campagne malevole. Il periodo di tempo, oggetto dei rilievi, va dal 16 al 22 aprile 2022. Ecco cosa ha pubblicato l’Agenzia per l’Italia Digitale sul suo sito ufficiale:

In questa settimana, il CERT-AGID ha riscontrato ed analizzato, nello scenario italiano di suo riferimento, un totale di 35 campagne malevole, di cui 34 con obiettivi italiani ed 1 generica che ha comunque interessato l’Italia, mettendo a disposizione dei suoi enti accreditati i relativi 806 indicatori di compromissione (IOC) individuati.

Cybersicurezza: temi, malware e phishing più rilevanti della settimana

CERT-AGID ha stilato un rapporto esaustivo dei temi, dei malware e degli attacchi phishing di queste campagne malevole atte a minare la cybersicurezza in Italia. Chiunque può essere colpito da questi pericolosi attacchi.

Basti pensare al recente caso dei 100 milioni di account WhatsApp i cui numeri di telefono sono in vendita su un forum di cracker (hacker cattivi). Ora però vediamo in tema cybersicurezza quali sono i temi più gettonati di queste 35 campagne malevole, come elencato sul comunicato di CERT-AGID:

Banking è stato utilizzato per quattro campagne di phishing relative al settore bancario e veicolare due campagne malware per dispositivi Android: SmsGrab e Brata.

è stato utilizzato per quattro campagne di phishing relative al settore bancario e veicolare due campagne malware per dispositivi Android: SmsGrab e Brata. Ordine per diffondere i malware Avemaria e Formbook.

per diffondere i malware Avemaria e Formbook. Documenti tema sfruttato per veicolare Emotet e due campagne di phishing.

