WhatsApp: numeri di telefono italiani in vendita su un forum

Il portale di cybersecurty Red Hot Cyber ha scoperto un forum che ha messo in vendita tanti numeri di telefono appartenenti ad altrettanti account di WhatsApp. Di questi, circa 19 milioni sono italiani. La notizia, che apparentemente poteva sembrare una bufala, è stata confermata da diverse fonti e sta gettando nel panico numerosi utenti.

Sono infatti circa 100 milioni i numeri di telefono, associati ad account della nota app di messaggistica, in vendita sul nuovo forum Breach Forums che sta sostituendo il celebre RaidForums, chiuso dalle Forze dell'Ordine. Una prova della veridicità dei fatti è la presenza di nickname una volta attivi su RaidForums e ora esodati in massa su Brech Forums.

In più, come se non bastasse, gli esperti di Red Hot Cyber hanno contattato il venditore di questi numeri di telefono per un sample. Il cybercriminale ha perciò fornito, come riportato sul comunicato ufficiale, “circa 5000 record di persone italiane, con accanto il numero di telefono“.

WhatsApp: numeri di telefono in vendita, c'è anche l'Italia

Quindi tra i vari numeri di telefono in vendita su questo forum di cybercriminali c'è anche l'Italia. Difatti, sono ben 19 milioni quelli appartenenti ad account WhatsApp italiani. L'unica speranza, per molti, è che si trattino di informazioni datate, ma non tutti cambiano numero di telefono frequentemente.

I rischi, per chi dovesse avere il suo numero telefonico personale tra quelli nelle mani dei cybercriminali, sono molteplici. Dal diventare bersagli di campagne phishing e smishing per la profilazione commerciale, fino ad attacchi informatici per il furto di dati bancari, denaro e clonazione delle carte di pagamento.

Perciò diventa alquanto necessario monitorare questa situazione perché molti utenti con attivo un account WhatsApp potrebbero essere in pericolo, essendo stati vittima di questo maxi furto. Quindi, per ora, l'unico consiglio che possiamo dare è di prestare molta attenzione ai messaggi di testo o chat che contengono link a pagine web sconosciute. Nel dubbio è sempre meglio eliminarli.

Non è escluso che possano replicarsi messaggi truffa come quello che sta girando in questi giorni su WhatsApp. Il tema cavalca un sondaggio a premi dove l'esca è ITA Airways.