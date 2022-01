Cyberpunk 2077 verrà 'rilanciato' con la patch 1.5?

Il forum di 4chan è stato popolato questa notte da un grosso leak di informazioni sul futuro di Cyberpunk 2077.

Il gioco di ruolo di CD Projekt RED, ad un anno dal lancio, è ancora in attesa di ulteriori aggiornamenti per sistemare le problematiche riscontrate specialmente su console. Lo sviluppatore polacco ha promesso che il 2022 sarebbe stato l'anno del riscatto e le indiscrezioni delle scorse ore vertono in tal senso.

Cyberpunk 2077: rilancio e non solo, cosa ci aspetta nel 2022

La prima informazione interessante che trapela da 4chan è che l'azienda starebbe pianificando una sorta di rilancio del gioco con la patch 1.5. Il nome del titolo verrà modificato in Cyberpunk 2077: Samurai Edition e includerà anche le attese versioni native per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il tutto verrà annunciato con una importante diretta streaming che si terrà verso febbraio, in cui lo studio mostrerà la patch next-gen, un nuovo anime ispirato al gioco e la prima grossa espansione.

L'aggiornamento non si limiterà comunque solo al comparto tecnico, ma introdurrà anche diversi elementi inediti di gameplay come i barbieri, un garage, intelligenza artificiale migliorata, un completo ribilanciamento del sistema di loot, una nuova interfaccia utente e un sistema transmog.

La Samurai Edition includerà inoltre un DLC gratuito in cui troveremo 4 nuove armi, la modalità New Game Plus, la possibilità di personalizzare l'appartamento e altre feature inedite.

Per quanto riguarda invece la prima grossa espansione, che si presume avrà le dimensioni di DLC del calibro di Hearts of Stone e Blood and Wine per The Witcher 3, parà che sarà ambientata in Pacifica, un luogo parecchio grande. Ci troveremo in una sorta di “zona di combattimento”, potremo muoverci liberamente e ottenere delle missioni.

La cosiddetta “Zona di combattimento” pare sia ispirata al gioco S.T.A.L.K.E.R., che era ambientato nella zona contaminata di Chernobyl, ed è contesa da due nuove bande: i Bozos (definiti dalla fonte come “violenti clown psicopatici con un malato senso dell'umorismo“) e i Slaughterhouse (“violenti psicopatici fascisti“).

Oltre a questa, ci sarebbe un'altra espansione in programma, la cui esistenza dipenderà però dal successo della prima.

Infine, l'anime si chiamerà Cyberpunk 2077: Edgerunners ed è realizzato dallo Studio Trigger con soggetto di CD Projekt RED stessa. Viene descritto con una bellissima animazione in 2D che regala un impatto visivo davvero fuori di testa.

Ovviamente, tutte queste informazioni, seppur plausibili, devono ancora essere confermate ufficialmente, quindi invitiamo a prenderle con le pinze fino a differenti comunicazioni.

Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.