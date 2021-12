Cyberpunk 2077 tra i giochi più venduti del 2021, nonostante tutto

Cyberpunk 2077 è ancora alle prese con numerosi problemi, nonostante sia passato ormai più di un anno dal lancio ufficiale. Nel 2022 è prevista la distribuzione di ulteriori aggiornamenti correttivi, insieme alla tanto attesa versione per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, però, il gioco rimane comunque molto popolare, almeno su PC.

Valve ha infatti pubblicato l'elenco dei titoli più venduti e giocati del 2021 su piattaforma Steam e tra questi figura anche il gioco di ruolo futuristico di CD Projekt RED. La classifica è divisa in fasce, dalla più preziosa, il “Platino”, fino ad arrivare al “Bronzo”. Cyberpunk 2077 si inserisce esattamente tra i giochi “Argento”, tenendo in considerazione il ricavo lordo ottenuto.

Un traguardo ancora più interessante è quello raggiunto nella categoria dei “Più giocati“, in cui il GdR compare nella fascia più alta, nella quale figurano giochi capaci di raccogliere più di 200.000 giocatori simultanei. Un elenco che include le seguenti produzioni:

Counter-Strike Global Offensive

PUBG Battlegrounds

Halo Infinite Multiplayer

Rust

Grand Theft Auto 5

Cyberpunk 2077

New World

Valheim

DOTA 2

APEX Legends

Va detto che la versione PC del gioco non è nelle complicate condizioni in cui si sono presentate quelle per console, ragion per cui il titolo è stato generalmente molto più apprezzato dagli utenti mouse e tastiera.

Resta comunque una piccola soddisfazione per CD Projekt RED, in cerca di riscatto dopo un lancio a dir poco turbolento e che proverà a riparare definitivamente il gioco con i primi mesi del 2022. Una situazione anomala che si spera rientrerà presto, specialmente appunto su console, in attesa di capire se le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S saranno valse l'attesa.