CyberGhost: VPN a 2€ al mese con 4 mesi gratis

CyberGhost, nel panorama delle Virtual Private Network, è una delle più vantaggiose in termini economici (e non solo): lo conferma la nuova offerta proposta, che per 2,03€ al mese, ti da tutto ciò che ti serve da una VPN per navigare in sicurezza e senza restrizioni geografiche, e in più lo fa regalandoti 4 mesi nell’abbonamento.

CyberGhost: 83% di sconto, ma ancora per poco!

Con CyberGhost, avrai accesso a una vasta gamma di funzionalità di sicurezza e privacy, che ti consentiranno di navigare in rete senza preoccupazioni. La crittografia avanzata AES a 256 bit proteggerà i tuoi dati sensibili, mentre il kill switch integrato bloccherà automaticamente la connessione in caso di perdita della VPN. Inoltre, potrai sfruttare lo split tunneling per gestire quali applicazioni utilizzano la connessione VPN.

Una delle caratteristiche più apprezzate di CyberGhost è poi la sua velocità e affidabilità. Grazie ai server ottimizzati per lo streaming e senza limiti di larghezza di banda, potrai goderti i tuoi contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Hulu e Amazon Prime Video senza buffering o interruzioni. E con la possibilità di utilizzare CyberGhost su 7 dispositivi contemporaneamente, potrai proteggere tutta la tua famiglia con un solo abbonamento.

Non solo CyberGhost offre una protezione completa, ma ti garantisce anche un servizio clienti di alta qualità, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat integrata sul sito. E se non sei completamente soddisfatto del servizio, non preoccuparti: CyberGhost offre una generosa garanzia di rimborso entro 45 giorni, quindi puoi provare il servizio senza rischi.

Grazie all’offerta speciale del piano biennale, puoi ottenere un incredibile sconto dell’83% e pagare solo 2,03€ al mese. Ma le buone notizie non finiscono qui: con questa offerta, riceverai anche 4 mesi gratuiti, rendendo CyberGhost VPN ancora più accessibile e vantaggioso.