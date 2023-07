CyberGhost: prima di partire per le vacanze pensa alla tua privacy

Per milioni di italiani si avvicina uno dei momenti più attesi di tutto l’anno: la partenza per le vacanze estive. Indipendentemente dalla destinazione, che sia in Italia o all’estero, restano inalterati i rischi a cui si va incontro sul fronte della privacy. Il pericolo maggiore è rappresentato dalla connessione a una rete Wi-Fi pubblica, quella cioè degli aeroporti, degli hotel e dei ristoranti.

Come aggirarlo? Con una VPN, un servizio che consente di connettersi in modo sicuro alla rete Internet assicurando una privacy totale.

I vantaggi di una VPN come CyberGhost

CyberGhost è un servizio VPN veloce, sicuro e anonimo. Compatibile su tutti i dispositivi, ti permette di proteggere le tue informazioni digitali.

Sia che tu stia guardando una serie TV in streaming, sia che tu stia giocando, sia che tu sia impegnato in un’operazione bancaria, la VPN di CyberGhost nasconde il tuo indirizzo IP andando a criptare il traffico online. In poche parole, nessuno saprà mai dove sei e la tua identità.

Con un solo abbonamento puoi collegare fino a un massimo di 7 dispositivi in contemporanea. E quando parliamo di compatibilità totale, ci riferiamo al fatto che puoi usare CyberGhost su PC Windows, Mac, dispositivi Android, iPhone e computer con a bordo Linux. In più puoi installare questa VPN anche su Amazon Fire TV Stick, console di videogiochi, Smart TV e router.

Attiva ora il servizio VPN di CyberGhost per approfittare dell'82% di sconto applicato al piano di due anni.

