CyberGhost, massima sicurezza con split tunneling e kill switch

In un contesto come quello delle Virtual Private Network, dove esistono svariati competitor di altissimo livello, sono i dettagli a fare la differenza.

Scegliendo il servizio giusto, infatti, è possibile ottenere quel qualcosa in più che permette di avere un’esperienza utente ancora più appagante.

Qualche esempio sotto questo punto di vista? Un nome ben noto nell’ambiente come CyberGhost, per esempio, offre funzionalità come lo split tunneling e il kill switch. Si tratta di soluzioni tanto semplici quanto efficaci.

Nel primo caso, parliamo della possibilità di attivare la VPN solo per alcune app specifiche, minimizzando l’impatto di tale strumento sulle prestazioni della connessione ma, allo stesso tempo, garantendo la sua efficacia dove necessario.

Split tunneling e kill switch? Solo una piccola parte dei vantaggi offerti da CyberGhost

Nel caso del kill switch, invece, si parla di una funzione che consente di bloccare la connessione nel caso la VPN smetta di funzionare per qualunque motivo.

Ciò permette di dare precedenza totale alla sicurezza ed evitare potenziali tracciamenti delle attività online dell’utente.

Ovviamente queste due soluzioni rappresentano solo una piccola parte dei vantaggi legati a CyberGhost. Stiamo infatti parlando di una delle VPN più rispettose della privacy degli utenti, con l’assenza di qualunque tipo di registro delle attività online.

La possibilità di utilizzare tale strumento su 7 dispositivi in contemporanea, con un singolo account, rende CyberGhost utile anche per nuclei familiari. Proprio per offrire una copertura più ampia possibile, il provider offre soluzioni per:

Windows

macOS

Android

iPhone

Linux

Android TV

Fire TV

console da gioco

e tante altre piattaforme, oltre a pieno supporto per i browser Web più diffusi tramite plugin appositi.

E per quanto riguarda i costi?

CyberGhost è attualmente in promozione. Con il piano biennale, infatti, è possibile usufruire di uno sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa una spesa di appena 2,19 euro al mese per una delle VPN più apprezzate dell’intero settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.