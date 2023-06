CyberGhost: la VPN ideale per le tue VACANZE digitali in super offerta

CyberGhost è una VPN che fa della sicurezza il suo principale punto di forza. Diversi controlli indipendenti hanno confermato la politica No Log dell’azienda, a tutto vantaggio della sicurezza dei dati personali degli utenti. A questo si aggiunge anche la funzione di monitoraggio in merito ad eventuali violazioni di dati relativi a email o password del proprio profilo. In queste ore è attiva una grande offerta, con sconto dell’82% a cui si aggiungono ulteriori 3 mesi gratis, per una spesa mensile pari a 2,11 euro al mese per i primi 27 mesi.

CyberGhost in sconto dell’82% in vista dell’estate

I vantaggi di trascorrere le vacanze estive con una VPN granitica come CyberGhost sono innumerevoli. A partire dalla possibilità di collegarsi senza più timori alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, alberghi, ristoranti e centri commerciali. Oltre a questo, una rete virtuale privata ti dà modo di continuare a seguire i tuoi contenuti preferiti qualunque sia la destinazione scelta. Riguardo a ciò, CyberGhost offre oltre 9.500 server VPN da 91 Paesi diversi.

Mantieni poi al sicuro le tue informazioni bancarie, mentre stai completando l’acquisto di un tour o prenoti un hotel dove alloggiare alla sera. In più hai la certezza di giocare ai tuoi titoli preferiti anche in vacanza senza incappare in pericolosi hacker o malintenzionati. Tutto questo a un prezzo di 2,11 euro al mese, con una fatturazione biennale pari a 56,97 euro per i primi due anni.

Cogli al volo la grande offerta di CyberGhost per attivare il piano di due anni in sconto dell’82%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.