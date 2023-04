CyberGhost: la VPN facile da utilizzare anche su Linux e smart TV

Le possibili applicazioni di una Virtual Private Network sono molteplici.

Con i migliori servizi del settore, infatti, è possibile adottare tale soluzione per navigare sicuri, ma anche per accedere a contenuti streaming altrimenti non accessibili dall’Italia.

La possibilità di acquistare biglietti aerei (e non solo) a costi contenuti, rappresenta un altro potenziale utilizzo da non sottovalutare.

Ciò che fa la differenza, sotto diversi punti di vista, è anche la compatibilità del servizio VPN scelto: alcuni provider, seppur apprezzabili, sono molto limitati sotto questo punto di vista.

Poter utilizzare un servizio di questo tipo solo sul proprio smartphone o PC Windows, di fatto, è un limite ormai pressoché inaccettabile.

Da Linux alle smart TV: CyberGhost è funzionale su qualunque piattaforma

Lato flessibilità, CyberGhost rappresenta una delle migliori soluzioni del settore.

Questa piattaforma, infatti, offre piena compatibilità con:

Windows

macOS

Android

iOS

Linux

Android TV

Fire TV

Apple TV

Console di gioco.

Tutto ciò rende, per esempio, CyberGhost ideale in contesti come la fruizione di contenuti streaming via smart TV, così come per il download di file torrent e quant’altro.

I plugin, compatibili con i principali browser Web in circolazione (Google Chrome e Mozilla Firefox) rendono questa VPN ancora più adattabile a qualunque situazione.

Merita poi una citazione anche la rigida politica no-log di CyberGhost. Questa, di fatto, rende impossibile per il provider registrare qualunque tipo di dato che riguardi l’attività degli utenti.

L’infrastruttura, con svariati server ultra-veloci in più di 90 paesi, offre poi prestazioni a dir poco elevate, pur mantenendo un alto standard di sicurezza (anche grazie alla crittografia AES a 256 bit. Funzioni come il kill switch e lo split tunneling, rendono CyberGhost ancora più funzionale.

E per quanto riguarda i costi?

L’attuale promozione permette, con il piano biennale, di ottenere uno sconto pari all’82% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di CyberGhost per appena 2,19 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.