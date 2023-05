CyberGhost, dati criptati e velocità super: sfrutta al massimo la VPN

Le Virtual Private Network sono strumenti ormai molto diffusi tra chiunque navighi online.

D’altro canto, si tratta di servizi capaci di offrire diversi vantaggi concreti: da un alto livello di privacy, alla possibilità di aggirare blocchi geografici e censure fino al risparmio sull’acquisto di vari beni e servizi.

Tutte situazioni però, che richiedono una VPN in grado di offrire delle garanzie.

Lato sicurezza, per esempio, la crittografia è ormai un must. Questa consente di rendere illeggibili i dati in entrata/uscita, proteggendo la connessioni da eventuali intromissioni esterne.

Non da meno sono le velocità: una VPN lenta, di fatto, va ad appesantire troppo la banda, rendendo per l’utente impossibile anche la più essenziale navigazione attraverso browser Web.

Sotto entrambi i punti di vista, un provider come CyberGhost offre il meglio che questo settore può offrire.

Crittografia e performance elevate: CyberGhost è questo e non solo

Analizzando CyberGhost sotto il punto di vista della protezione dati, la piattaforma si conferma una delle migliori al mondo. Stiamo parlando dell’adozione della crittografia AES a 256 bit, ideale per proteggere il traffico dati.

L’infrastruttura, costituita da 100 server in 91 paesi, offre invece sia una grande varietà di indirizzi IP che una distribuzione equa delle connessioni. Ciò significa performance elevate, apprezzabili per qualunque tipologia di utilizzo.

A livello pratico, dunque, CyberGhost si dimostra una soluzione top per quanto riguarda attività che richiedono una banda alquanto ampia, come il download di file torrent o la fruizione di streaming.

Non va poi dimenticato come questa VPN offre, con un singolo account, la possibilità di utilizzare fino a 7 dispositivi. Le piattaforme supportate, in tal senso, sono:

Windows

macOS

Android

Linux

Android TV

Apple TV

console di gioco

e non solo.

Infine, va anche considerato come CyberGhost sia attualmente in promozione.

Stiamo infatti parlando di uno sconto dell’82% che riguarda il piano biennale.

Attraverso questo, è possibile ottenere una delle migliori VPN per soli 2,11 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.