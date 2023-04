Cyberghost a soli 2 euro al mese: la VPN flessibile e affidabile in offerta

Nell’era digitale, la tua privacy e la tua sicurezza online sono sempre più a rischio. Gli hacker, i governi, gli inserzionisti e i provider di servizi internet possono spiare le tue attività, rubare i tuoi dati o limitare il tuo accesso a determinati contenuti.

Per proteggerti da queste minacce, hai bisogno di una VPN: un servizio che ti permette di creare una connessione privata e criptata tra il tuo dispositivo e un server remoto.

Non tutte però funzionano bene: alcune sono lente, altre sono poco sicure, altre ancora sono difficili da usare o da configurare. Se cerchi una VPN che sia veloce, sicura, facile e conveniente, allora devi scegliere Cyberghost: una delle migliori sul mercato oggi in offerta con l’incredibile 82% di sconto.

Cyberghost con l’82% di sconto: scopri perché conviene

Cyberghost è una VPN che offre numerosi vantaggi:

Una rete di oltre 9000 server in 91 paesi, che ti garantisce una connessione stabile e veloce ovunque tu sia.

in 91 paesi, che ti garantisce una connessione stabile e veloce ovunque tu sia. Un sistema di crittografia AES-256 , il più alto standard del settore, che protegge i tuoi dati da hacker e spie.

, il più alto standard del settore, che protegge i tuoi dati da hacker e spie. Una funzione di kill switch , che interrompe la connessione in caso di problemi con la VPN, evitando perdite di dati.

, che interrompe la connessione in caso di problemi con la VPN, evitando perdite di dati. Una rigorosa politica di non registrazione dei dati, che significa che non traccia né conserva dati su chi sei o cosa fai quando sei connesso ai suoi server.

Sede in Romania, un paese che dispone di rigorose leggi sulla privacy e che non collabora con alleanze internazionali di condivisione dell’intelligence come i Five Eyes .

. Accesso a contenuti bloccati o censurati nella tua regione , come siti web, streaming, giochi e torrent.

, come siti web, streaming, giochi e torrent. Collegamento fino a 7 dispositivi contemporaneamente con un solo account.

con un solo account. App intuitive e compatibili con tutti i dispositivi: Windows, Mac, Linux, Android, iOS e altri sistemi operativi.

Se vuoi approfittare di tutti questi vantaggi, non perdere questa promozione esclusiva che ti permette di risparmiare l’82% sull’abbonamento biennale a Cyberghost. Inoltre, riceverai anche tre mesi in più gratis di abbonamento. E se non sei soddisfatto del servizio, hai una garanzia di rimborso entro 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.