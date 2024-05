Cuffie JBL: 40 ORE DI MUSICA a 25,99 euro, che SCONTO su Amazon (-48%)

Un paio di cuffie per ascoltare la musica come e dove vuoi, con un comfort elevatissimo e una durata della batteria strepitosa: è ovviamente l’identikit delle vendutissime JBL Tune 510BT che oggi puoi acquistare su Amazon con un fantastico sconto del 48%. Questo si traduce in un prezzo di soli 25,99 euro invece del consigliato di 49,99.

Cuffie JBL Tune 510BT: perfette per ogni uso

Le cuffie JBL Tune 510BT si distinguono per la qualità del suono eccezionale, grazie ai driver dinamici da 32 mm che garantiscono un audio nitido e bilanciato. I bassi sono profondi e potenti, i medi ben definiti e gli alti chiari, creando un’esperienza sonora coinvolgente e immersiva sia per la musica, i film, sia per le chiamate.

La connessione bluetooth 5.0 è stabile e potente e puoi collegare facilmente qualsiasi dispositivo senza difficoltà. Leggere e ben bilanciate, dal punto di vista del comfort sono perfette: puoi usarle a lungo quasi senza che tu te ne accorga. I padiglioni auricolari sono morbidi e ben imbottiti, mentre il design pieghevole è un ulteriore vantaggio, poiché consente di riporre facilmente le cuffie quando non sono in uso.

Il microfono integrato funziona egregiamente durante le chiamate: la tua voce viene trasmessa chiaramente, senza rumori di fondo o interferenze. Poi c’è la già accennata durata della batteria che, con una singola carica completa, può arrivare fino a 40 ore con una durata che varia a seconda dell’uso e del volume che avrai scelto.

Un rapporto qualità prezzo talmente strepitoso con questo sconto che sarebbe un peccato non approfittarne: acquista le cuffie JBL Tune 510BT in offerta a 25,99 euro invece di 49,99.