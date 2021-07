Nel 2007, Crysis è stato lanciato per diverse console in tutto il mondo. Il gioco ha ricevuto il plauso della critica in tutti i mercati e da parte dei fan. Dalla sua uscita, il gioco è stato utilizzato per anni come strumento di benchmarking per PC ed era persino oggetto di scherno da parte degli utenti del web. Era diventato un “meme”. “Ma può eseguire Crysis?” Quindi chi avrebbe mai pensato che il gioco che ha messo in ginocchio la maggior parte delle piattaforme di gioco ora potesse essere eseguito su uno smartphone. Il device in questione è il OnePlus 6T.

OnePlus 6T si dimostra all'altezza della sfida

Questa impresa bizzarra è stata avvistata su un video di YouTube, su un canale chiamato edi194. Il video mostra lo smartphone lanciato nel 2018 con Crysis, famoso per essere graficamente impegnativo. Quindi, questo fatto è estremamente impressionante… per non dire altro. Mentre il gioco è giocabile sullo smartphone tramite Windows 11, non è esattamente la migliore esperienza che si possa avere al giorno d'oggi. Di fatto, la fedeltà visiva ne risulta estremamente compromessa e il gioco affronta anche numerosi cali di frame.

Questo non è stato l'unico gioco che lo YouTuber è riuscito a eseguire su OnePlus 6T. Un altro video sul canale ci ha permesso di osservare il telefono con Hitman 4: Blood Money. Il progetto ha anche permesso alla persona di testare altri titoli per PC, grazie a Windows 11 che supporta i processori ARM.

Segnaliamo che alcuni titoli come Skyrim non possono essere eseguiti sul dispositivo mobile.

In particolare, questo ci permette di dare uno sguardo al prossimo futuro con serenità, poiché i dispositivi portatili stanno diventando sempre più potenti. Presto potremmo vedere questi gadget essere abbastanza potenti da eseguire titoli complessi per PC.

Ad ogni modo, questo è ancora un sogno lontano al momento, considerando che la maggior parte dei software moderni a tripla A (AAA) sono piuttosto esosi dal punto di vista grafico. Prendete i video allegati in questo articolo e l'impresa compiuta dallo youtuber come un semplice esercizio di stile: nulla più, nulla meno.

