Windows 11 è stato annunciato la scorsa settimana e sebbene non inizierà a essere distribuito agli utenti fino alla fine dell'anno, Microsoft ha rilasciato un'anteprima per gli addetti ai lavori. Da allora, abbiamo visto il nuovo sistema operativo essere installato su un numero di dispositivi per cui non era stato mai progettato. L'ultimo device ad aver ricevuto il porting del suddetto software è il OnePlus 6T.

OnePlus 6T e Windows 11: che magnifica accoppiata!

Il device è stato rilasciato nel 2018 e funziona con Android. È interessante notare che alcuni sviluppatori sono stati in grado di installare Windows 11 sul telefono grazie alla build ARM64 rilasciata per Windows su dispositivi ARM.

Come riportato da XDA Developers, i programmatori dietro questa impresa interessante sono gli stessi esperti che ci sono dietro il Renegade Project; hanno realizzato un video che mostra come hanno fatto funzionare Windows 11 su di un telefono che originariamente eseguiva Windows 10. Puoi guardare il lungo 13 minuti video di seguito:

È stato riferito che tra le funzionalità che hanno parzialmente funzionato ci sono il touchscreen, l'USB e la GPU, mentre Bluetooth, Wi-Fi e l'uscita audio tramite l'altoparlante sembravano essere disattivate. Ciò è comprensibile considerando che Windows 11 non è stato progettato per funzionare sul telefono.

Il team di sviluppatori ha anche alcuni giochi per PC in esecuzione sul telefono come Crysis, Counter-Strike Global Offensive, Mafia, Need For Speed ​​Most Wanted e GTA IV.

In pochi giorni abbiamo visto il porting di Windows 11 su Xiaomi Mi 8 e su un vecchio Nokia Lumia 950 XL. Su quale dispositivo vorreste vedere il sistema operativo del colosso di Redmond appena svelato? Fatecelo sapere.

