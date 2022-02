CreamiWOW 30GB: Promo PosteMobile a 4,99€

CreamiWOW 30GB è forse la promozione più richiesta di PosteMobile. Questo perché offre un buon quantitativo di voce e dati ad un prezzo molto competitivo. Questa volta la tariffa low-cost è disponibile fino a Domenica 27 Febbraio 2022.

CreamiWOW 30GB: i dettagli della PROMO

L'offerta telefonica gode di 30 Giga di traffico dati anche in 4G+ sul rete Vodafone con prestazioni di velocità massima fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore italiano sia Mobile che Fisso e messaggi illimitati e verso tutti. Tutto questo ad un prezzo FOLLE! Stiamo parlando di soli 4,99 euro al mese. Oltre al bundle dati nazionale, troviamo anche 3,27 Giga da utilizzare in roaming all'interno dell'Unione Europea.

Questa promozione ritornata attivabile ONLINE per alcuni giorni, è disponibile sia per i nuovi clienti che richiedono la portabilità da qualsiasi gestore sia per chi necessita di attivare una nuova SIM.

Costi ed altro

La promo è attivabile in esclusiva ONLINE e prevede un entry fee iniziale pari a soli 20 euro. In questa cifra da corrispondere una tantum troviamo anche 10 euro di ricarica utilizzabili per rinnovare due mensilità.

La scadenza, salvo eventuali proroghe, per richiedere l'attivazione della tariffa appena vista è stata fissata per Domenica 27 Febbraio 2022.