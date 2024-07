Correte su Amazon e acquistate Trivial Pursuit a soli 19€: OFFERTA A TEMPO!

Amazon, nel corso dei suoi Prime Day, ha realizzato un’offerta speciale su uno dei giochi da tavolo più amati di tutti i tempi, Trivial Pursuit. Il celebre gioco di domande e risposte, che solitamente ha un prezzo di 44,99 euro, è ora disponibile a soli 19,99 euro. Questa riduzione di prezzo rappresenta un risparmio significativo di 25 euro e rende Trivial Pursuit ancora più accessibile per tutti gli appassionati di giochi da tavolo.

Trivial Pursuit: caratteristiche principali

Trivial Pursuit, creato nel 1979, ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo grazie al suo mix di divertimento e cultura generale. Il gioco è conosciuto per le sue domande che coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui Geografia, Intrattenimento, Storia, Arte e Letteratura, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero. I giocatori, da 2 a 4, competono per raccogliere i sei “cunei” colorati, rispondendo correttamente alle domande di ciascuna categoria.

L’offerta attuale di Amazon rende Trivial Pursuit un’opzione ideale per serate in famiglia, feste con amici o semplicemente per trascorrere del tempo di qualità in compagnia. Il prezzo scontato lo rende anche un regalo perfetto per gli amanti dei giochi da tavolo e della cultura generale.

Il set di Trivial Pursuit in offerta include il classico tabellone di gioco, le pedine a forma di torta, le carte con domande e risposte, e un dado. Ogni elemento del gioco è stato progettato per offrire ore di intrattenimento e sfida, mettendo alla prova le conoscenze dei partecipanti in modo divertente e coinvolgente.

Un altro vantaggio di acquistare Trivial Pursuit su Amazon è la comodità della spedizione veloce e affidabile. Gli utenti Prime, in particolare, possono usufruire della consegna gratuita e rapida, ricevendo il gioco direttamente a casa propria in pochissimo tempo.

L’acquisto di Trivial Pursuit a questo prezzo scontato è un’opportunità che gli amanti dei giochi da tavolo non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Con un risparmio di oltre il 50%, questo classico gioco da tavolo è ora più conveniente che mai. Tuttavia, come spesso accade con le offerte speciali, non è chiaro quanto durerà questa promozione. Pertanto, chi è interessato a portare a casa Trivial Pursuit a un prezzo imbattibile dovrebbe agire rapidamente per assicurarsi di non perdere questa occasione.