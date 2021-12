Conviene acquistare un mediogamma Motorola?

Motorola Moto G71 5G è appena stato presentato in Cina; il device dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 695, un display FHD+ OLED e molto altro ancora. Da noi è ufficiale, ma ora la domanda sorge spontanea: conviene acquistare un midrange del colosso della casa alata? Secondo noi, e ora vi diciamo il motivo.

Motorola G71: le caratteristiche

L'azienda di proprietà di Lenovo, ha presentato un totale di cinque smartphone contemporaneamente in Europa a novembre. Da allora, questi telefoni si sono fatti strada in altri mercati. Uno di questi, il Moto G71 5G, è stato lanciato in Cina. Da noi è già disponibile su Amazon, solo che al momento non si trova.

Il midrange sfoggia un display FHD+ OLED da 6,4 pollici con un foro centrale e supporta la gamma di colori DCI-P3. È alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a 8 GB di RAM (+ 3 GB di RAM virtuale) e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il telefono ospita una configurazione a tripla lente allineata verticalmente sul retro con un sensore primario da 50 MP, un'unità ultra-wide da 8 MP e un macro da 2 MP. Al contrario, per i selfie e le videochiamate utilizza uno snapper da 13 MP.

Per la connettività, viene fornito con doppio slot per schede SIM, 5G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.0, GNSS e NFC. Dispone inoltre di un jack per cuffie da 3,5 mm, oltre a una porta USB di tipo C.

Altre caratteristiche includono altoparlanti stereo alimentati da Dolby Atmos, un sensore di impronte digitali montato sul retro, un pulsante personalizzabile, classificazione IP52 per la resistenza agli schizzi, MYUI basato su Android 11, una batteria da 5.000 mAh e una ricarica rapida da 30 W.

Da noi ha un costo contenuto che si aggira attorno ai 250/280€; considerando che nel listino di Motorola ci sono tantissime soluzioni di fascia media ed entry-level, è impossibile non trovare il telefono che fa al caso vostro. Sono tutti molto fluidi, le app girano bene, portano a casa ottimi scatti e sono (quasi) tutti dotati di modem 5G.

Un esempio? Moto E7i Power costa solo 109,90€.