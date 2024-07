Controller wireless XBOX originale per gaming COMODO (-29%)

Unico nel suo genere, il controller di Xbox si fa wireless per darti ancora più libertà. Usalo sul computer e sulla tua console per giocare ore e ore ai tuoi titoli preferiti senza problemi. Disponibile in questa colorazione rossa è un pezzo da novanta, non solo stupisce con la sua personalizzazione e con la comodità ma anche con l’estetica.

Siccome è in sconto su Amazon, se lo vuoi acquistalo subito. Collegati in pagina dove ti aspetta uno sconto del 29% e un prezzo di appena 45,99€. Aggiungilo subito al carrello.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xbox, controller Wireless per gioco senza limiti in tutti i sensi

Il controller wireless di Xbox è uno dei migliori sul mercato. Puoi abbinarlo sia al tuo computer che alla tua console gaming per giocare in totale libertà e con un Pad tra le mani che possa rispondere alle tue esigenze. Compatibile anche con Android e iOS, non conosce limiti.

Questo modello particolare è disponibile in colorazione rossa che lo rende ancora più speciale. Tuttavia il suo punto forte è la mappatura personalizzata grazie alla quale hai la libertà di poter sistemare le varie funzioni sui vari bottoni e pulsanti disponibili.

Per rimanere in contatto con i tuoi amici, sulla parte inferiore trovi un jack per le cuffie audio da 3,5 mm super comodo e pratico. Hai a disposizione anche il comodo tasto condividi e cattura per poter creare screenshot e registrazioni da inoltrare e alla tua squadra.

Tra i suoi punti forti? Sicuramente il grilletti testurizzati e il D-pad ibrido per input ancora più precisi.

Scegli la sicurezza e la garanzia di un controller che sappia il fatto suo. Acquista immediatamente il tuo controller Xbox wireless a soli 45.99€ con lo sconto del 29% ora in corso su Amazon.

