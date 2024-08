Controller per Nintendo Switch di Animal Crossing: prezzo top (-33%)

Si sa: i controller per Nintendo Switch non bastano mai, una volta quello è scarico, una volta vengono gli amici a giocare, ne serve sempre uno in più e mai uno in meno. Per questo, se te ne vuoi portare a casa uno nuovo, poco costoso e anche a tema Animal Crossing non puoi farti scappare questo modello scontato del 33%. Ispirato all’adiratissima Isabelle e con licenza ufficiale Nintendo, ti assicuri un modello cablato ad appena 19,99€ invece di 29,99€. Un vero must have!

Ottimo controller cablato ispirato a Isabelle di Animal Crossing

Il controller cablato PowerA per Nintendo Switch, con licenza ufficiale di Nintendo, è un accessorio imperdibile per gli appassionati di Animal Crossing. Caratterizzato da una grafica accattivante e dettagli curati, unisce estetica e funzionalità per un’esperienza di gioco ottimale. Questo controller è dotato di due pulsanti di gioco avanzati mappabili rapidamente, permettendoti di personalizzare i comandi secondo le tue esigenze in qualsiasi momento. Le levette analogiche inoltre offrono un controllo preciso e fluido, grazie agli anelli anti-attrito incorporati che migliorano la scorrevolezza durante l tue partite!

Un altro vantaggio del controller PowerA è la possibilità di collegare le cuffie direttamente al dispositivo, per un’esperienza sonora immersiva con audio stereo. Il cavo USB da 10 piedi (3 metri) garantisce una connessione stabile e una libertà di movimento sufficiente per sessioni di gioco prolungate.

Da notare che questo controller è progettato per essere utilizzato esclusivamente con la Nintendo Switch in modalità docked, e non supporta funzionalità come HD rumble, IR, controlli di movimento e NFC Amiibo. Tuttavia, per chi cerca un controller affidabile e di qualità a un prezzo davvero bassissimo, con un design ispirato ad Animal Crossing, questa è la scelta ideale. Portalo a casa ora, finché è in sconto del 33% su Amazon!