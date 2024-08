Controller PDP Nintendo Switch a tema Toad e Yoshi: meno di 29€

Un nuovo controller per Nintendo Switch, specie se con licenza Nintendo, è una vera aggiunta alla propria collezione. Non solo per ampliare i dispositivi che tieni con te, ma anche per giocare con i tuoi amici anche in locale. Al Moment, e solo per poco, hai l’occasione di acquistare il controller PDP Nintendo Switch a tema Toad e Yoshi in sconto ad appena 28€! Una somma davvero incredibile per un prodotto di qualità come questo.

Controller PDP cablato e a tema Toad e Yoshi: da non perdere!

Il controller PDP per Nintendo Switch a tema Yoshi è un accessorio che unisce il meraviglioso stile di 2 dei personaggi più amati del mondo Nintendo e funzionalità a un prezzo conveniente. Con una licenza ufficiale Nintendo, questo controller garantisce un’esperienza di gioco autentica e di alta qualità. Il design accattivante a tema Yoshi non è solo un omaggio al simpatico dinosauro, ma aggiunge anche un tocco di personalità alla tua postazione di gioco.

Il controller è dotato di uno spinotto da 3,5 mm, che consente di utilizzare l’audio in tutti i giochi e la chat USB quando è supportata. Questo significa che puoi immergerti completamente nelle tue avventure su Switch, comunicando con i tuoi amici in modo semplice e immediato. Grazie alla croce direzionale, è possibile regolare il volume del gioco senza interrompere l’azione, mantenendo il pieno controllo sull’audio!

Inoltre, i pulsanti posteriori programmabili ti permettono di personalizzare il controller secondo le tue esigenze, offrendo un’esperienza di gioco su misura. Questo controller a tema Yoshi non è solo un’aggiunta visivamente accattivante alla tua collezione, ma è anche uno strumento versatile e funzionale che migliorerà il tuo modo di giocare. Non farti scappare lo sconto del 5% su Amazon, attivo su questo bellissimo controller cablato e aggiungilo alla tua collezione di accessori per Nintendo Switch!