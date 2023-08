Conto Crédit Agricole: canone zero, interessi al 3,5% e fino a 200€ di Buoni Amazon

La nuova promozione di Crédit Agricole è da cogliere al volo: per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto Online Crédit Agricole, infatti, è ora disponibile un’offerta bancaria completa, priva di costi e con tanti vantaggi. Il conto corrente, infatti, ha canone zero a tempo indeterminato e senza bisogno di dover rispettare alcun requisito.

Al conto viene abbinata la Carta di Debito VISA, con canone azzerato per 2 anni (poi 24 euro all’anno) e prelievi gratis da ATM della banca, e c’è la possibilità di accedere al Conto Deposito con un tasso annuo lordo pari al 3,5% per un investimento di 12 mesi.

A completare l’offerta, i nuovi clienti Crédit Agricole possono ricevere fino a 200 euro di Buoni Amazon in regalo. Per tutti ci sono 50 euro di “welcome bonus” a cui si sommano ulteriori 50 euro in caso di apertura del Conto Deposito e fino a 100 euro utilizzando la carta di debito nei primi 60 giorni dall’emissione.

Per accedere alla promozione e richiedere l’apertura del Conto Online Crédit Agricole è possibile seguire il link qui di sotto.

Conto Online Crédit Agricole: come ottenere fino a 200 euro di Buoni Amazon

Il Conto Online di Crédit Agricole presenta le seguenti caratteristiche:

canone zero

carta di debito Visa con prelievi gratis da ATM della banca; il canone è azzerato per 24 mesi (poi 24 euro all’anno)

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito

accesso al Conto Deposito con interessi al 3% (per 6 mesi) oppure al 3,5% (per 12 mesi)

Per i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole c’è la possibilità di ottenere fino a 200 euro di Buoni Amazon:

50 euro con l’apertura del conto corrente e la richiesta contestuale della carta di debito Visa

con l’apertura del conto corrente e la richiesta contestuale della 50 euro richiedendo l’apertura del Conto Deposito , dopo l’apertura del conto corrente

richiedendo l’apertura del , dopo l’apertura del conto corrente fino a 100 euro di cashback utilizzando la carta di debito entro i primi 60 giorni dall’emissione; l’importo del Buono Amazon sarà di 25 euro in caso di acquisti superiori ai 250 euro, 50 euro in caso di acquisti superiori ai 500 euro oppure 100 euro in caso di acquisti superiori a 1.000 euro

Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente raggiungere il sito di Crédit Agricole tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.