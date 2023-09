Conto a costo zero e interessi al 3,3%: è la proposta di IBL Banca

Azzerare i costi del conto corrente e, contemporaneamente, accedere a un tasso di interesse vantaggioso è possibile. La soluzione giusta su cui puntare in questo momento è Controcorrente, il nuovo conto corrente di IBL Banca.

L’istituto propone un conto a canone zero per un anno e facilmente azzerabile successivamente. In più, c’è la carta di debito con 2 prelievi gratis ogni mese e i bonifici gratuiti. IBL Banca, inoltre, garantisce il 3,3% di interessi lordi sul saldo liquido giornaliero (per i primi 12 mesi dall’apertura).

Per accedere al conto corrente di IBL Banca è sufficiente seguire una veloce procedura di apertura online, accessibile tramite il sito ufficiale della banca, dal link qui di sotto.

Controcorrente di IBL Banca: il conto a costo zero con interessi al 3,3%

La promozione di IBL Banca è davvero conveniente. Scegliendo la versione Semplice di Controcorrente è possibile accedere a un conto corrente con:

canone zero per un anno; successivamente il canone viene azzerato in automatico con l’accredito di stipendio o pensione, registrando entrare per almeno 800 euro al mese oppure avendo una giacenza media superiore a 5.000 euro

per un anno; successivamente il canone viene azzerato in automatico con l’accredito di stipendio o pensione, registrando entrare per almeno 800 euro al mese oppure avendo una giacenza media superiore a 5.000 euro carta di debito gratuita con 2 prelievi gratis ogni mese e possibilità di utilizzare Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

e possibilità di utilizzare Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito Classic al costo di 29,90 euro oltre alla carta prepagata, con un costo di attivazione di 12 euro

A rendere ancora più vantaggioso il conto corrente di IBL Banca c’è la promozione che garantisce interessi lordi al 3,3% per i primi 12 mesi (il tasso si riduce al 3% oltre i 50.000 euro e fino a 150.000 euro e al 2,5% oltre i 150.000 euro). Per ottenere vantaggi extra è possibile passare alla versione Straordinario del conto corrente, dal costo di 4 euro al mese.

Per aprire il conto corrente proposto da IBL Banca è sufficiente seguire una semplice procedura di apertura, accessibile tramite il link quindi sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.