Connessione sicura e server veloci solo con Atlas VPN (85% di sconto)

C’è una promozione che ti permette di ottenere la massima protezione per i tuoi dispositivi a un prezzo incredibilmente conveniente: Atlas VPN offre un imperdibile piano VPN di 2 anni a soli 1.71 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi inclusi. Un incredibile 85% di sconto che ti consente di navigare in modo sicuro e privato a un prezzo davvero conveniente.

Server velocissimi e protezione massima

Ma perché dovresti scegliere Atlas VPN tra tutte le opzioni disponibili sul mercato? Innanzitutto la piattaforma offre server ottimizzati per lo streaming. Ogni server è stato attentamente progettato per eliminare o limitare al massimo i problemi di prestazioni, garantendoti un’esperienza di streaming senza interruzioni. Inoltre, con Atlas VPN, non ci sono limiti di larghezza di banda. La VPN crittografa le informazioni sulle tue attività, impedendo agli ISP di rallentare la tua connessione mentre guardi i tuoi contenuti preferiti.

Con oltre 1000 server in tutto il mondo, Atlas VPN ti offre velocità fulminee e un controllo totale sulla tua connessione. Puoi anche condividere file in modo sicuro con ampi gruppi di persone grazie alla condivisione P2P sicura e affidabile. La funzione di miglior rilevatore di ubicazioni geografiche ti consente di connetterti facilmente al server più adatto alle tue esigenze.

In più, la tua attività sarà protetta da crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e tunnel realizzati da WireGuard. Inoltre, Atlas VPN blocca i malware e impedisce l’accesso a siti web noti per contenuti dannosi come phishing, malware o virus. Con la funzionalità di monitoraggio delle violazioni dei dati disponibile solo con Atlas VPN+, puoi essere sicuro che i tuoi dati personali sono al sicuro.

Atlas VPN ti permette di mantenere la tua navigazione privata reindirizzando tutto il traffico attraverso un tunnel sicuro. Con la funzionalità SafeSwap e MultiHop+, offre ulteriori opzioni per gli utenti più attenti alla privacy. Anche la politica di no-log è sicura: la piattaforma non raccoglie informazioni sulle attività degli utenti, query DNS o altri dati che potrebbero essere ricondotti a te. La tua privacy è al sicuro con Atlas VPN.

Se non dovessi essere soddisfatto, non preoccuparti: per tutti i piani di durata superiore a 1 mese, è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. In altre parole, puoi godere di tutti i vantaggi di una VPN di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente senza rischi. Quindi, perché aspettare? Entra nel mondo di Atlas VPN e assicurati il 85% di sconto sul piano VPN di 2 anni a soli 1.71 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.