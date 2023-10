Con PureMax hai VPN, gestore password e privacy al 75% di sconto

Sei preoccupato per la tua privacy online? Vuoi accedere ai tuoi contenuti online preferiti senza restrizioni geografiche? Stai cercando una soluzione affidabile per proteggere la tua identità e i tuoi dati online? Allora la suite PureMax di PureVPN è la risposta che stai cercando.

Con PureMax, puoi godere di una protezione completa, velocità di connessione incredibili e una serie di funzionalità eccezionali, tutto questo con uno sconto del 75% e 3 mesi extra gratuiti.

Protezione della privacy a 360° con PureMax

Quando ti connetti a Internet, la tua privacy e la sicurezza dei dati sono fondamentali. Il servizio VPN, incluso in PureMax, ti offre una connessione sicura attraverso un tunnel crittografato, proteggendo automaticamente la tua privacy e mantenendo la tua anonimità online. I tuoi dati sono al sicuro da occhi indiscreti mentre navighi in tutta tranquillità. L’alta qualità di questa VPN ti consente di navigare a tutta velocità, senza rallentamenti.

PureMax include anche un gestore password: con Pure Keeep, hai un posto sicuro per archiviare tutte le tue password, dettagli di accesso e documenti privati. Puoi creare password robuste e uniche per proteggere i tuoi account online e accedervi facilmente senza doverle digitare ogni volta.

I tuoi documenti sensibili meritano una protezione extra. Con PureEncrypt, puoi condividere i tuoi file importanti mantenendoli al sicuro dietro una crittografia di livello bancario. I tuoi file saranno sempre protetti, ovunque tu li porti. Infine c’è PurePrivacy, il tuo alleato nella protezione della tua privacy online. Agisce per tuo conto per rimuovere dati personali da aziende che potrebbero averli raccolti su di te. Puoi anche bloccare gli annunci mirati e ripristinare i tuoi dati con facilità.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: PureVPN offre PureMax a soli 4,99 euro al mese, con uno sconto del 75% e 3 mesi extra gratuiti inclusi nell’offerta. È una soluzione eccezionale per garantire la tua privacy online senza spendere una fortuna. Inoltre, se non sei completamente soddisfatto entro 31 giorni dall’acquisto, la piattaforma ti offre una garanzia di rimborso completo.