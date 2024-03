Con NordVPN sei anonimo al 100% sul web, da soli 3€ al mese

Se c’è una cosa di cui gli utenti di Internet sono sempre più consapevoli, è la necessità di proteggere la propria privacy online. Qui entra in gioco NordVPN, uno tra i leader nel settore delle reti private virtuali (VPN).

Fino a poco tempo fa, l’accesso a una VPN di qualità poteva essere costoso, ma ora NordVPN offre uno sconto fino al 69% sui suoi piani di 2 anni, con 3 mesi extra inclusi. Questo significa che puoi avere la massima protezione online a partire da soli 3,09 euro al mese anziché 8,29 euro.

Cosa offre NordVPN ai suoi utenti

NordVPN offre una serie di vantaggi che lo distinguono dalla concorrenza: dalla velocità di connessione (6730+ Mbps) agli oltre 6300 server in tutto il mondo, fino alle opzioni di sicurezza che – oltre a crittografare la tua connessione – nascondono indirizzo IP e posizione, offrendo al tempo stesso funzionalità come la ricerca di malware nei download, avvisi di violazione delle credenziali e tracker e ad blocker integrati.

L’utilizzo di NordVPN è semplice e intuitivo:

Acquista un abbonamento: scegli tra i vari piani disponibili con sconti fino al 69%

Scarica l’app NordVPN disponibile per tutti i principali dispositivi e sistemi operativi

Connettiti a un server VPN: scegli la posizione desiderata e inizia a navigare in sicurezza

NordVPN è la soluzione ideale per navigare in modo sicuro e privato su internet. Approfitta dell’offerta limitata per risparmiare fino al 69% sui piani in abbonamento e ottenere ben 3 mesi extra inclusi.