Con NordPass ricordi e gestisci tutte le password: GRATIS per 30 giorni

In un’epoca in cui siamo zeppi di servizi online che ci richiedono altrettante credenziali, una piattaforma come NordPass diventa incredibilmente utile.

Grazie a questo strumento, realizzato dalla stessa compagnia di NordVPN, puoi infatti generare password uniche, memorizzarle online e sincronizzarle quando hai bisogno in modo sicuro e dove vuoi.

Se ti abboni adesso hai la possibilità di provarlo gratis per 30 giorni e poi decidere se proseguire: in quel caso, potresti optare per uno sconto di quasi 20 euro sul piano biennale.

Come funziona NordPass, il gestore di password

NordPass è strutturato come un comune gestore di password integrato nel browser funzionando tuttavia in maniera decisamente più sicura. Un gestore standalone come questo ti offre infatti un ulteriore livello di sicurezza indispensabile rappresentato dalla presenza di una password principale, che viene sfruttata per crittografare e proteggere i tuoi dati.

Oltre a questo, NordPass ti permette di sincronizzare le credenziali su diverse piattaforme: sarai solo tu a decidere dove farlo, che sia desktop, dispositivi mobile o browser.

Inoltre, hai la possibilità di controllare regolarmente se le tue password sono state vittime di un attacco grazie alla tecnologia Data Breach Scanner: questo ti permette di effettuare un check in tempo reale e cambiare le password vulnerabili in un istante.

Scegli la sicurezza garantita da NordPass, provalo gratis per 30 giorni e poi decidi se continuare. Siamo sicuri che non potrai più farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.