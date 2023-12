Con iOS 17.2 arriva un cambiamento EPOCALE

In queste ore apprendiamo che il nuovo update di iOS 17.2 introdurrà una novità sostanziale all’interno del sistema operativo degli iPhone e iPad. Di fatto si potrà personalizzare il suono di notifica predefinito; non è mai stato possibile farlo finora.

Sarà una novità gradita per gli utenti che potranno avere maggiore personalizzazione all’interno dei propri gadget. Gli sviluppatori che hanno accesso all’iterazione beta del firmware troveranno la suddetta opzione all’interno della sezione “Suoni e aspetti tattili” dentro le impostazioni di sistema. Finora si potevano personalizzare soltanto i suoni degli avvisi della posta o del calendario.

iOS 17.2: il grande cambiamento nelle impostazioni di notifica

Adesso, con la nuova sezione “avvisi predefiniti“, si potrà avere la medesima flessibilità che si ha con la personalizzazione delle notifiche della posta e del calendario. In poche parole, si potrà scegliere uno dei qualsiasi “ringtone” e selezionarlo come “suono di notifica predefinito”. Non solo ci sarà più personalizzazione ma si potranno distinguere meglio tutte le notifiche provenienti dalle diverse app. Fra le altre cose, Apple ha anche migliorato il feedback tattile che è arrivato in iOS 17. Volendo si può ripristinare quello “vecchio” o personalizzarlo in base alle proprie preferenze.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPhone 15 costa solo 899,00€ nella sua iterazione “nera” con 128 GB di memoria. C’è l’IVA inclusa, si può godere delle spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo e si avrà accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. C’è un anno di garanzia anche con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Si può dilazionare il prezzo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? Fatelo vostro prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.