Con Aruba Hosting dai vita ai tuoi progetti da 99 centesimi all'anno

Se stai pensando di lanciare un progetto online, Aruba Hosting mette a disposizione soluzioni affidabili e all’avanguardia, economicamente accessibili a tutti. Dominio con e-mail, hosting Linux e Windows, ma anche WordPress e WooCommerce e molto altro, a partire da soli 99 centesimi all’anno.

Scopriamo i servizi Aruba Hosting

Ma quali sono i servizi proposti da Aruba Hosting? Partiamo dal dominio con e-mail personalizzata: il prezzo parte da soli 0,99 centesimi (+ IVA) all’anno. Potrai avere il tuo dominio personalizzato associato a un indirizzo e-mail professionale, per comunicare efficacemente con i tuoi clienti.

Se, invece, hai competenze di sviluppo web e desideri avere il pieno controllo sul tuo progetto, i piani di hosting Linux e Windows – a partire da 11,90 euro all’anno – ti offrono la libertà e le risorse necessarie per realizzare qualsiasi tuo progetto in completa autonomia.

Grazie ai piani dedicati a WordPress e WooCommerce, disponibili da 19,90 euro all’anno, puoi contare sui migliori strumenti per la creazione di siti web e piattaforme e-commerce. Sempre in ambito web, Aruba propone anche SuperSite a partire da 17,90 euro all’anno: uno strumento che ti permetterà di creare il tuo sito o il tuo shop online in modo rapido e intuitivo.

Per archiviare, condividere e gestire tutti i tuoi file in modo sicuro e accessibile ovunque, infine, Aruba Drive è la soluzione ideale. A partire da 25 euro all’anno, avrai accesso a uno spazio illimitato per i tuoi documenti e file importanti.

Dal 1994, Aruba offre servizi web di alta qualità e si è guadagnata la fiducia di milioni di utenti in Italia e nel mondo. Con oltre 1.4 milioni di siti attivi ospitati, 9.8 milioni di account email gestiti e 2.7 milioni di domini registrati e mantenuti, è il partner ideale per tutti i tuoi progetti: scopri i prodotti disponibili a partire da soli 99 centesimi all’anno.