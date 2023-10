Con Aruba hai una fibra alla massima velocità a soli 19,89€

Il noto provider italiano Aruba ha lanciato una nuova offerta per la fibra a 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi con zero costi di attivazione. E se attivi Aruba Fibra, ottieni uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione integrata con uno spazio illimitato per archiviare e condividere i propri file (dal valore di 25 euro all’anno). La promozione sarà valida fino al prossimo 30 ottobre.

Aruba Fibra + Aruba Drive in offerta a 19,89 euro

Il piano Aruba All-in include router e chiamate nazionali illimitate. Se vuoi puoi aggiungere servizi extra come indirizzo IPv4 statico (4,00 euro al mese), velocità in download fino a 2,5 Gbps (7,00 euro al mese) e in upload fino a 1 Gbps (2,00 euro al mese).

Con l’attivazione della fibra di Aruba puoi inoltre fare affidamento sull’opzione Stop&Go, che ti consente di mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno, ottenendo così un risparmio quando non utilizzi il servizio.

Il router Wi-Fi a noleggio di Aruba sarà configurato dal personale dell’azienda. Inoltre avrai a tua disposizione gratuitamente l’assistenza per risolvere eventuali problemi e sfruttare le prestazioni della fibra al 100%.

Puoi scegliere di attivare un nuovo numero di telefonia fissa o trasferire quello che già usi per chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali.

Cogli al volo la nuova offerta di Aruba sul piano Aruba All-in, con router e chiamate nazionali illimitate incluse a soli 19,89 euro al mese anziché 29,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.