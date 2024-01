Come vedere Sinner agli Australian Open dall'estero in diretta streaming

Sinner sta per scendere in campo per il secondo turno degli Australian Open che lo vedrà impegnato in una sfida ostica ma non certo impossibile contro de Jong, classe 2000 che, dopo aver superato le qualificazioni, proverà a fare il colpaccio prendendo di sorpresa il ben più quotato tennista altoatesino.

Il match Sinner contro de Jong sarà trasmesso in diretta streaming su NOW quando in Italia saranno le 2.00 del 17 gennaio. Da notare che, per chi si trova all’estero in questo momento, c’è la possibilità di accedere ugualmente alla piattaforma di streaming di Sky per guardare il match.

Basta usare una VPN per poter spostare il proprio IP in Italia. In questo caso, la soluzione giusta è affidarsi a NordVPN, la migliore VPN sul mercato per sicurezza e velocità oltre che per l’estensione del suo network di server. Grazie alla promozione in corso, NordVPN è attivabile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese.

Una volta attivata la VPN, basterà collegarsi a NOW e iniziare la visione in streaming di Sinner – de Jong.

Ricordiamo che Sinner ha superato agilmente il primo turno, contro Botic Van de Zandschulp, degli Australian Open. Ecco gli highlight dell’incontro:

Come guardare Sinner – de Jong dall’estero

La procedura da seguire per guardare Sinner – de Jong dall’estero (in qualsiasi parte del mondo vi trovate) è semplicissima. La prima cosa da fare è attivare NordVPN, installando l’app sul dispositivo che utilizzerete per guardare il match in streaming.

Dall’app di NordVPN è sufficiente selezionare uno dei server italiani del servizio. In questo modo, è possibile accedere a Internet con un indirizzo IP italiano e, quindi, accedere anche a NOW e a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma.

Completato questo breve passaggio preliminare, sarà sufficiente avviare l’app di NOW per iniziare la visione. Il match Sinner contro de Jong è incluso nel Pass Sport di NOW, attivabile con un prezzo scontato di 9,99 euro al mese.

Per iniziare subito la visione degli Australian Open su NOW e, in particolare, per guardare Sinner contro de Jong potete fare riferimento direttamente al box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.