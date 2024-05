Fai qualcosa per la tua privacy con soli 2€ al mese

Ormai è risaputo che online sono tante le strategie messe in campo per registrare i nostri dati a scopo commerciale o criminale. Da aziende a cybercriminali, sono ormai troppi quelli che mettono mani alle nostre informazioni sensibili senza alcuna regola. Smetti di rimanere solo a guardare, ma inizia a fare qualcosa di concreto per la tua privacy! Cosa stai aspettando? Attiva PrivateVPN a soli 2€ al mese.

Grazie a questa soluzione ti assicuri il perfetto anonimato online. Collegando i tuoi dispositivi ai suoi server diventi invisibile sulla rete così niente e nessuno può risalire alle tue informazioni sensibili e ai tuoi dati personali. La tua identità è quindi al sicuro grazie a questa VPN ricca di funzionalità.

La tua privacy viene aumentata, mantenuta e protetta grazie a un sistema di server che incanalano ogni informazione in entrata e in uscita all’interno di un tunnel criptato dove vengono crittografate. Il livello di crittografia è lo stesso utilizzato a livello militare quindi puoi dormire sonni tranquilli.

Privacy al 100% con PrivateVPN

Grazie a PrivateVPN ti assicuri una privacy potente e invalicabile. Infatti, ogni volta che ti colleghi ai suoi server non solo ti viene assegnato un Indirizzo IP differente dal tuo, ma hai anche la possibilità di cambiare la tua posizione virtuale. Questo garantisce una maggiore sicurezza e un’ottima opportunità. Attiva PrivateVPN a soli 2€ al mese.

Potrai avere accesso a internet senza più restrizioni né censure. Ogni contenuto sarà disponibile e non avrai nemmeno problemi con enti governativi, operatori telefonici e altro. Sarai liberissimo di navigare accedendo a qualsiasi contenuto disponibile sul web cambiando posizione virtuale così come piattaforme di streaming e videogiochi.

Fai subito qualcosa per la tua privacy. Con pochissimi euro hai tutto il necessario per proteggerti e per ottimizzare la tua connessione internet grazie a PrivateVPN.