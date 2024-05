VPN su Xbox e PlayStation? Oggi si può, scopri come

Una buona VPN integra funzionalità per sicurezza, privacy e ottimizzazione. Caratteristiche importanti anche quando giochi con la tua console preferita. Online è importante mantenere un alto livello di protezione e anonimato per non finire nelle mani dei cybercriminali. Inoltre, in quanto a ottimizzazione, una connessione stabile e con bassissima latenza è indispensabile per il gaming online. Scegli la numero 1 in Italia, oggi in offerta a 2,19€/mese e 2 mesi gratis!

Stiamo parlando di CyberGhost VPN, perfetta se vuoi installarla su Xbox o PlayStation. Grazie a questo provider hai tutto il necessario per rendere ancora più produttiva la tua connessione dati, sempre protetta e ai massimi livelli anche sulla tua console preferita. Perché è necessario usarla con la tua console? Ecco 4 motivi:

riduce il ping; migliora le prestazioni di gioco; nasconde il tuo IP; evita gli attacchi DDoS.

Come installare CyberGhost VPN su Xbox o PlayStation

Per usare CyberGhost VPN sulla tua Xbox o PlayStation devi configurare il tuo router così che la connessione dati arrivi già protetta e ottimizzata dal suo servizio alla console. I passaggi sono rapidi e facili da attuare. Prima però attivala subito, oggi in offerta a 2,19€/mese e 2 mesi gratis! Ecco tutte le istruzioni:

vai alle impostazioni DNS; attiva le impostazioni DNS sul tuo IP; inserisci i dati Smart DNS nelle impostazioni del router; riavvia il router; connetti la tua Xbox o PlayStation al router.

Così tutti i dispositivi connessi beneficeranno della protezione e dell’ottimizzazione fornite da questa VPN. Il tunnel criptato incanala tutte le tue informazioni per crittografarle rendendole completamente anonime. La possibilità di cambiare posizione virtuale ti consente l’accesso a contenuti web anche dalle tue console prima inaccessibili dall’Italia. La larghezza di banda illimitata garantisce zero latenza, streaming senza buffering e una maggiore stabilità di rete.