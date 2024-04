Come vedere Oppenheimer in streaming in 4K

All’ultima cerimonia degli Oscar, il film Oppenheimer ha conquistato la bellezza di 7 statuette, tra cui quella di miglior film, miglior regista (Christopher Nolan) e miglior attore protagonista (Cillian Murphy). Al momento la pellicola è disponibile in streaming su Apple TV+: si può scegliere se acquistare la pellicola a 13,99 euro oppure noleggiarla a 4,99 euro. In entrambi i casi la piattaforma della casa di Cupertino garantisce la visione in 4K, a patto naturalmente che questa sia supportata dal dispositivo in uso.

Guarda Oppenheimer in streaming in 4K su Apple TV+

Per guardare il film Oppenheimer in streaming in 4K occorre collegarsi a Apple TV+, digitare il nome della pellicola tramite il menu di ricerca in alto a destra, e scegliere se acquistarlo definitivamente (Acquista a 13,99 euro) o noleggiarlo (Noleggia a 4,99 euro). I prezzi appena elencati sono da considerarsi una tantum.

Le due opzioni includono anche l’opzione iTunes Extras: per la pellicola di Christopher Nolan il contenuto extra si intitola “La storia del nostro tempo: la realizzazione di Oppenheimer”, uno speciale di circa 70 minuti con immagini esclusive, interviste al regista e ai suoi collaboratori.

Un’altra cosa importante da sapere è la durata del noleggio: se opti per questa soluzione, andando così a risparmiare 9 euro rispetto al prezzo richiesto per l’acquisto, assicurati di guardare il film entro 30 giorni (tempo limite previsto per ogni noleggio su Apple TV+).

Tra le altre cose, puoi anche provare gratis Apple TV+ per 7 giorni se prima d’ora non hai mai registrato un account per la piattaforma streaming dell’azienda statunitense.