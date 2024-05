Smart TV Samsung 24'' con Alexa: nuovo MINIMO storico a 178€

La smart TV Samsung da 24 pollici che ti proponiamo oggi si distingue per un’eccezionale scheda tecnica. Costruzione solida ed elegante, immagini nitide e vivaci, supporto per i principali servizi di streaming e suono pazzesco. Da sottolineare anche la totale compatibilità con i più noti assistenti vocali, tra cui Alexa.

Sii veloce ed approfitta di questa offerta limitata per ordinare subito la smart TV Samsung: grazie ad uno sconto last minute del 25%, puoi averla con soli 178 euro invece di 239 euro.

Ennesimo calo di prezzo per questa smart TV Samsung

La smart TV Samsung da 24 pollici offre un’esperienza visiva appagante grazie ai sistemi High Dynamic Range (HDR) e Purcolor, che regalano contrasti accentuati e colori brillanti. Massima fluidità, anche nelle scene a ritmo più sostenuto, potendo contare su una frequenza d’aggiornamento di 50Hz.

L’elevata qualità costruttiva garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il supporto per servizi di streaming come Netflix ed un comparto audio potentissimo assicurano un intrattenimento completo e coinvolgente. Non manca la predisposizione per ricevere il segnale del Digitale Terrestre 2.0.

Affrettati, pochi modelli rimasti: metti subito nel carrello la tua smart TV Samsung da 24 pollici e risparmia 61 euro, beneficiando anche della consegna inclusa nel prezzo.