Minecraft diventa una serie TV: annuncio e primo trailer di Netflix

Netflix ha annunciato la realizzazione di una serie TV animata basata su Minecraft, il popolare franchise di videogiochi sviluppato da Mojang e adesso posseduto da Microsoft. L’annuncio è stato dato dalla stessa piattaforma tramite un primo teaser trailer che puoi vedere qui sotto: non ci sono per il momento molte altre informazioni, ma si presume ne sapremo qualcosa di più nelle prossime settimane.

Netflix ha spiegato che lo show mostrerà una storia originale basata sull’universo di Minecraft con nuovi personaggi allo scopo di mostrare il famoso mondo di gioco sotto una nuova luce.

Non ci sono per il momento altre informazioni, ma è certo che la produzione è stata affidata a WildBrain Studios, che si è già occupato in passato di adattamenti del calibro di Sonic Prime e Ninjago.

Non c’è ancora una data di uscita, ma un generico “coming soon” che non suggerisce altri dettagli. Quello di Minecraft sarà ormai l’ennesimo adattamento televisivo dal mondo dei videogiochi dopo grandi successi riscossi da The Last of Us di HBO e Fallout di Amazon.

Netflix ha progetti attivi e futuri basati su Castlevania, DOTA 2, Gears of War, Splinter Cell, Tomb Raider, Mega Men e molti altri ancora. Lo stesso Minecraft era stato protagonista di una piccola storia interattiva: adesso si passa ad una intera serie TV animata.