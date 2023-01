Come vedere Juventus-Atalanta in streaming dall'estero

Domani, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 20:45 si disputerà uno dei match più attesi della Serie A TIM 2022/23. Siamo tutti pronti per vedere Juventus-Atalanta. Si tratta di un appuntamento che sta mettendo in ansia moltissimi tifosi, dato che stiamo parlando di due squadre particolarmente amate e seguite.

Cosa devi fare però se ti trovi all’estero e non vuoi perderti questo super match? Una domanda che ha senso perché tutte le piattaforme di streaming, DAZN inclusa, impongono serie restrizioni geografiche per gli accessi fuori dall’Italia. Nondimeno esistono due soluzioni a seconda di dove ti trovi.

Se sei in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea in teoria non dovresti avere problemi. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera puoi tranquillamente utilizzare il tuo abbonamento a DAZN senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Juventus-Atalanta: perché devi affidarti anche a NordVPN

Di contro, siccome non sarà sempre così, se ti trovi in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea le cose sono un po’ diverse. Non vale più la portabilità transfrontaliera. Perciò occorre affidarsi a una buona VPN per aggirare le restrizioni di DAZN e guardare Juventus-Atalanta. Tra le tante meglio attivare NordVPN.

Questo provider ti assicura una tecnologia di ultima generazione e server sempre aggiornati per poter cambiare posizione virtuale e accedere ai tuoi contenuti preferiti da qualsiasi parte del mondo. Otterrai quindi una connessione senza limiti né censure, proprio come piace a te.

Solitamente consigliamo di acquistare NordVPN in qualunque caso perché offre anche un sistema di sicurezza all’avanguardia. Grazie alla sua protezione anti-malware i tuoi dispositivi saranno protetti da qualsiasi minaccia online e offline.

Inoltre, la navigazione sarà trasferita in un tunnel crittografato che rende completamente anonima la tua connessione, indirizzo IP compreso. Cosa stai aspettando? Per guardare Juventus-Atalanta in totale sicurezza e da qualsiasi posto nel mondo attiva subito NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.