Come vedere il Super Bowl LVIII in streaming e on demand con NFL Game Pass

Domenica 11 febbraio 2024. La data è importante perché è quella scelta per il Super Bowl LVIII, che vedrà contrapposti i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs per conquistare il titolo della NFL, una sfida che coinvolge non solo gli appassionati di football, ma anche tutti coloro che amano lo spettacolo e l’adrenalina delle grandi competizioni.

Per vedere dall’Italia questo appassionante evento sportivo puoi acquistare l’NFL Game Pass con cui non solo potrai assistere alla partita in diretta, ma avrai anche accesso alla trasmissione americana originale e allo spettacolare show dell’intervallo, che ogni anno attira milioni di spettatori in tutto il mondo.

Super Bowl LVIII in streaming: le due alternative a tua disposizione

L’NFL Game Pass è la soluzione più veloce ma, se preferisci, la partita è inclusa anche nell’abbonamento DAZN Start che, a partire da soli 11,99 euro al mese, ti darà modo di accedere anche al meglio del basket italiano ed europeo, alla UFC, alla boxe, al rugby, al volley, ai canali Eurosport, al calcio femminile e tanto altro ancora.

Naturalmente non sei obbligato e, come dicevamo all’inizio, se sei interessato soltanto alla finale del campionato NFL allora la cosa migliore è acquistare l’NFL Game Pass. Potrai vedere il match in diretta streaming e on-demand, con trasmissione originale americana, show dell’intervallo e tutto quello che serve per sentirsi pienamente coinvolto nello show che ferma gli interi Stati Uniti d’America.

In ogni caso, non perdere l’occasione vivere il Super Bowl LVIII al massimo delle possibilità. Acquista subito il tuo NFL Game Pass o abbonamento DAZN Start e preparati a goderti lo spettacolo sportivo più emozionante dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.