Come vedere Fiorentina-Torino in streaming dall'estero senza restrizioni

Fiorentina-Torino è la partita che ci intratterrà il prossimo sabato sera. Valida per la Serie A TIM 2022/23, inizierà alle ore 20:45. A trasmetterla sarà DAZN sulla sua piattaforma di streaming on demand. Quindi se non vuoi perderti questo appuntamento sai cosa devi fare.

Attiva subito DAZN scegliendo il PIANO STANDARD o il PIANO PLUS. L’unica differenza è il numero di dispositivi con i quali condividere l’account e quindi anche il prezzo. Inoltre, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Fiorentina-Torino: in alcuni casi serve una VPN

Esistono però alcuni casi in cui è necessario abbinare una VPN alla visione di Fiorentina-Torino o di altri contenuti in streaming. Quando ci troviamo all’estero, ma fuori dall’Unione Europea in nostro aiuto arriva NordVPN che aggira qualsiasi restrizione geografica imposta dalle piattaforme.

Una volta installata sul tuo dispositivo dovrai accedervi e selezionare un server italiano. Cambiando posizione virtuale, in modo del tutto legale e sicuro, farai credere a DAZN di esserti collegato dall’Italia anche se, al contrario, ti trovi in tutt’altra parte del mondo.

Un ottimo vantaggio che non è l’unico offerto da questa VPN. Infatti, quando è attiva fornisce una connessione ottimizzata grazie alla larghezza di banda illimitata su cui direziona la tua navigazione e il tuo streaming. Questo garantisce maggiore velocità e stabilità.

Inoltre, il tunnel crittografato dei suoi server permette di connetterti a reti WiFi pubbliche o sconosciute senza il pericolo che hacker o malware possano infettare i tuoi dispositivi. In aggiunta c’è ThreatProtection, la funzionalità che blocca anche tracker e annunci pubblicitari.

