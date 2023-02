Come vedere FC Barcellona-AS Monaco in streaming anche dall'estero

Venerdì 24 febbraio 2023 tutti gli amanti del basket non devono assolutamente prendere appuntamenti. Torna l’Eurolega con una partita che promette tantissimi colpi di scena. Venticinquesimo turno per FC Barcellona-AS Monaco. Ecco la sinossi ufficiale del match firmata da DANZ:

FC Barcellona – AS Monaco è la super-sfida del 25° turno di Eurolega. Entrambe le squadre sono delle serie candidate alla vittoria finale. Lo scontro diretto, che si svolgerà al Palau Blaugrana, sarà importante non solo per la classifica ma anche per capire meglio chi può essere la favorita ai play-off.

Grazie alla partnership tra Eleven e DAZN oggi puoi goderti anche questo incontro in diretta streaming. Scopri come a questo link. Tra l’altro, con un solo abbonamento oltre all’Eurolega potrai anche guardare Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

FC Barcellona-AS Monaco: la soluzione per uno streaming anche dall’estero

Se ti trovi all’estero e non vuoi assolutamente perdere FC Barcellona-AS Monaco puoi stare tranquillo. Ti basta solo il tuo abbonamento a DAZN attivo. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera accedi ai contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.